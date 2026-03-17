Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinden çağrı: 'Yeniden Yapabiliriz'

Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Meclisi "Yeniden Yapabiliriz" çağrısıyla 19 Mart'ın birinci yıl dönümünde tüm üniversitelileri birleşik bir gençlik mücadelesine çağırdı.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen 19 Mart protestolarının en önünde yer alan öğrenciler bu sene 18 ve 19 Mart günleri sokağa çıkıyor.

18 Mart günü saat 19.30 da İstanbul Üniversitesi esnaf yemekhanesi önünde barikatın yıkıldığı yerde buluşacak gençler, Beyazıt Meydanı'na yürüyecek. 19 Mart günü de aynı yerde buluşacak gençler, Beyazıt Meydanı'nda bir öğrenci buluşması gerçekleştirecek.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptalinde Galatasaray Üniveristesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Aylin Atalay Saybaşılı'nın de diploması iptal edilmişti. Üniversitede Saybaşlı'ya destek eylemleri

diğer okullarla eş zamanlı olarak uzun süreli akademik boykota dönüşmüştü.