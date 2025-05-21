Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinden 'güvenli kampüs' talebi

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, 'güvenli kampüs' için Rektörlük önünde bir araya geldi.

Öğrenciler, burada yaptıkları açıklamada, "Bizler, Galatasaray Üniversitesi öğrencileri olarak kampüsümüzde yaşanan saldırılar, sistematik tehditler, yapısal güvensizlik ve yönetimsel kayıtsızlık karşısında artık sessiz kalmıyoruz. Tüm kamuoyuna ve yetkililere sesleniyoruz: GSÜ’de öğrenci olmak her geçen gün daha tehlikeli ve daha güvencesiz hale geliyor" denildi.

"Okul logosunu kullanarak Nurettin Yıldız’a destek veren Medeniyet Kulübü’ne ses çıkarılmazken, lubunya öğrencilerin etkinlikleri sürekli olarak bürokratik engellerle durduruluyor. Bu açık bir çifte standarttır" tepkisi gösterilen açıklamada, "Bizler, ayrımcı, şiddet yanlısı ve hedef gösterici eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında gerekli adımların atılmasını, Medeniyet Kulübü’ne tanınan imtiyazların sorgulanmasını ve tüm bu süreçlerin şeffaf biçimde kamuoyuna duyurulmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerin açıklamasında, "Öğrencilerin anayasal hakkı olan kampüs kullanımına dair baskılar derhal sona ermelidir. Öğrenciler arasında yaşanan nefret suçları, tehditler ve fiziksel saldırılarla ilgili derhal disiplin ve idari soruşturmalar başlatılmalı, failler korunmamalıdır" talebinde bulunuldu.

Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin açıklaması şöyle:

"Bizler, Galatasaray Üniversitesi öğrencileri olarak kampüsümüzde yaşanan saldırılar, sistematik tehditler, yapısal güvensizlik ve yönetimsel kayıtsızlık karşısında artık sessiz kalmıyoruz. Tüm kamuoyuna ve yetkililere sesleniyoruz: GSÜ’de öğrenci olmak her geçen gün daha tehlikeli ve daha güvencesiz hale geliyor.

15 Mayıs Perşembe günü, Medeniyet Kulübü’nün 6 yaşındaki çocukların evlenebileceğini, dayak yiyen kadının şükretmesi gerektiğini savunan Nurettin Yıldız’a destek verdiği paylaşımlara karşı kampüste bir protesto gerçekleştirdik.

Ön kantinde yaptığımız basın açıklamasının ardından, bir kadın arkadaşımız Medeniyet Kulübü’ne mensup birinin fiziksel müdahalesine maruz kaldı; elindeki gökkuşağı bayrağı çekilerek yere atıldı. Gün içinde aynı gruptan başka birisi, bir başka arkadaşımıza sıcak içecek fırlatarak açıkça saldırıda bulundu, gömleğini yırttı. Bu grup bizleri hem okulumuz içinde "Şeriatı getireceğiz göreceksiniz!" diyerek hem de sosyal medyada hakkımızda bilgiler paylaşıp "Kendinize dikkat edin!" gibi sözlerle ve çeşitli cinsiyetçi küfürlerle, tacizci ifadelerle tehdit ettiler.

"ÖĞRENCİLERİ KORUYACAK YETKİLİLER YOK MU?"

Bu noktada, üniversite yönetimine sesleniyoruz: Öğrenciler tehdit edilip saldırıya uğrarken siz neredeydiniz? Bunlar yaşandıktan sonra hiçbir okul birimi tarafımıza kendi isteğiyle ulaşmadı. Biz yetkililere ulaştığımızda ise “siz bir hukukçuya danışın isterseniz” cevabını aldık. Bu üniversitenin bir hukuk fakültesi yok mu? Öğrencileri koruyacak yetkilileri, prosedürleri yok mu?

İhtiyaç anında yanımızda olmayan yönetim, kulüpler ve etkinlikler söz konusu olduğunda karşımıza çıkmakta gecikmiyor. SKS tarafından kulüplere ve öğrencilere işletilen bürokratik yıldırma süreçleri ile kampüste eylem alanı tanınmıyor. Özellikle Lion Queer kulübü sistematik baskıyla karşılaşıyor. Son olarak, GSÜ Onur Haftası kapsamında planlanan “Kuir Düğün” etkinliği, hiçbir belge gösterilmeden YÖK’ten geldiği iddia edilen bir yasak kararıyla engellendi. Etkinlik günü ise okul yönetimi, Ankara’dan arandığını ve etkinlik yapılırsa çevik kuvvet polisinin kampüse gireceği tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

"ÇİFTE STANDART"

Okul logosunu kullanarak Nurettin Yıldız’a destek veren Medeniyet Kulübü’ne ses çıkarılmazken, lubunya öğrencilerin etkinlikleri sürekli olarak bürokratik engellerle durduruluyor. Bu açık bir çifte standarttır. Bizler, ayrımcı, şiddet yanlısı ve hedef gösterici eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında gerekli adımların atılmasını, Medeniyet Kulübü’ne tanınan imtiyazların sorgulanmasını ve tüm bu süreçlerin şeffaf biçimde kamuoyuna duyurulmasını talep ediyoruz.

Öğrencilerin karşılaştığı ayrımcılık ve tehditler bu olaylarla da sınırlı değil! Öğrenciler arasında cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, etnik kimlik ve inanç nedeniyle; kadınlar, LGBTİ+’lar, Kürtler ve Aleviler nefret söylemlerine, zorbalığa ve tehditlere maruz kalmaktadır. Her gün aynı kampüsü paylaştığımız insanların sosyal medyada veya öğrenci gruplarındaki tehditkâr paylaşımlarına karşı okul savcılığa başvurmamızı önererek, kampüs içindeki güvensiz ortama dair hiçbir sorumluluk almamakta ve öğrencilerini korumamaktadır.

Aynı çifte standart, akademide de görülmektedir. Bazı akademisyenler öğrencileri cinsiyetçi ve yaşçı ifadelerle küçümsemekte, fikirlerini yok saymaktadır. Öğrenciler bu koşullarda kendilerini ifade edebilecekleri, şikâyette bulunabilecekleri güvenli bir alan dahi bulamamaktadır.

Üniversitede tacizciler rahatça gezebiliyor çünkü GSÜ’de tacize uğradığında hiçbir öğrenci nereye başvurabileceğini dahi bilmiyor; başvuran öğrenciler ise bin pişman oluyor çünkü okul hayatta kalanı korumuyor, sahip çıkmıyor. Tacize uğrayanlar bu güvensizlik içerisinde korktukları için konuşamıyorlar, suçların üstü örtülü kalıyor.

"ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ NEDEN SES ÇIKARMIYOR?"

Kampüsün fiziksel güvenliği de her geçen gün daha büyük bir tehdit altına girmektedir. 19 Mart’tan bu yana her eylem çağrımızda, okulun dış kapısına polis araçları ekipleriyle dizilmekte, okul yönetimi ise buna dair hiçbir müdahalede bulunmamaktadır. En son yaptığımız eylemde, okul kapısına tüfekli bir polis dikilmiş, bu durum biz öğrencilere açık bir gözdağına dönüşmüştür. Okula hesap sorduğumuzda bankadan geliyorlar dendi. Siz kimi kandırıyorsunuz?

Dahası, Kuir Düğün etkinliğinin engellendiği hafta, okulda lubunya öğrencilerin helva dağıttığı gün, bir üniformalı polis kampüse girmiş, bu ihlale dair hiçbir açıklama yapılmamıştır. Okulda gözle görülür şekilde sivil polis sayısı artmakta, yönetim tüm bu baskı ortamı karşısında suskun kalmaktadır. Bu polis yığınağının sorumlusu kimdir? Üniversite yönetimi bu tehdide neden ses çıkarmamaktadır? Bizlere yönelik tehdidin faili olan yapıların kampüs güvenliğini belirlemesine daha ne kadar izin verilecektir?

"ARKADAŞLARIMIZI YALNIZ BIRAKMIYORUZ"

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri Bekir Aslan ve Arda Karademir, hukuksuz baskıların doğrudan hedefidir. Bekir Aslan, 40 gündür var olmayan bir örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla Silivri Cezaevi'nde tutuklu. Arda Karademir ise, X hesabından Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği öne sürülerek iki haftadır ev hapsinde tutuluyor.

Bu hukuksuzluklar yalnızca adalet sisteminin değil, üniversite yönetiminin de sorumluluğundadır. Arkadaşlarımız eğitim haklarından mahrum bırakılıyor, okul ise sessizliğini koruyor.

Biz buradayız, arkadaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz! Rektörlüğü artık bu sessizliğe son vermeye, öğrencileri için ses çıkarmaya çağırıyoruz. Arkadaşlarımız yalnız değildir, Galatasaray Üniversitesi susmayacaktır."

ÖĞRENCİNİN TALEPLERİ

Üniversite öğrencileri, açıklamasında şu talepleri sıraladı:

• "Depreme dayanıklı olmadığı için öğrencilere kapanan kampüs hala güçlendirilmemiştir. Bitmeyen inşaatlar ciddi bir güvenlik sorunu yaratmaktadır.

• Her sene özellikle sınav haftalarında öğrenciler dilekçeler verse de kütüphaneye erişim sınırlı; saatleri yetersizdir.

• Yemekhanede yine kahvaltı verilmemekte ve öğleyle akşam yemekleri yeterli sayıda çıkartılmamaktadır.

• Yemekhane, kantin ve otomat ücretleri öğrencilerin bütçesine uygun değildir.

• Cinsiyetsiz tuvalet talebi bir yıldan fazladır iletilmiş, 100’ü aşkın dilekçeye rağmen hiçbir adım atılmamıştır.

• Hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri için toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık karşıtı eğitim talepleri yok sayılmaktadır.

• Okulda var olduğu söylenen psikolojik destek birimi güvensizdir, sosyal hizmet ve güvenli iletişim mekanizmaları bulunmamaktadır.

• Akademik ve idari kadro içinde öğrencileri yaşları, kimlikleri ve fikirleri üzerinden küçümseyen ve dışlayan yaklaşımlar bulunmaktadır.

• Soma Tünelinden hukuksuzca kaldırılan direniş sergimizi unutmadık! Öğrencilerin kampüs kullanımı hukuksuzca yasaklanmaktadır ve öğrenciler hakkını aradığında okula polis sokulacağına dair tehdit edilmektedir!

• Kampüs içinde aktif, katılımcı ve demokratik bir yaşamı sürdürmeye imkân tanıyan yapılar ya işlevsizdir ya da baskı altındadır."