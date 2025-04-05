Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinden Nakliyat-İş işçilerine destek

McDonald’s’ın küresel lojistik hizmet sağlayıcısı olan Alman menşeli Havi Lojistik’in Türkiye’deki işçilerin sendikal haklarını tanımamak için yürüttüğü hukukî manevralara karşı mücadele büyüyor.

Nakliyat-İş’in öncülüğünde yürütülen direnişe bugün Bakırköy’de Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de katıldı. Öğrenciler, işçilerle omuz omuza durarak “İşçi gençlik el ele, genel greve!” sloganları attı; işçi sınıfını ve sendikaları genel greve çağırdı.

“Bugün sadece bir sendikaya destek vermek için değil, bu düzenin yarattığı sömürüye, eşitsizliğe ve baskıya karşı bir arada durmak için buradayız.” diyen öğrenciler, işçilerin mücadelesini sahiplenmenin, kendi geleceklerine de sahip çıkmak anlamına geldiğini belirtti.

ÖĞRENCİLERDEN MESAJ: "BU DÜZENİ BİRLİKTE REDDEDİYORUZ"

Eyleme katılan Galatasaray Üniversitesi öğrencileri adına okunan bildiride ise, öğrenci mücadelesi ile işçi mücadelesinin ortaklığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün sadece bir sendikaya destek vermek için değil, bu düzenin yarattığı sömürüye, eşitsizliğe ve baskıya karşı bir arada durmak için buradayız.

Çünkü biliyoruz: İşçiler grevde, öğrenciler boykottaysa bu ülkede bir şeyler değişiyor demektir.”

Öğrenciler, 19 Mart’tan bu yana üniversitelerde süren öğrenci direnişinin yalnızca Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı değil, piyasalaşan eğitime, geleceksizliğe ve güvencesizliğe karşı olduğunu ifade ederken; bu çığlığın bugün işçilerin sesiyle birleştiğini vurguladı:

“Üniversiteleri piyasalaştıranla, işçiyi sendikasızlaştıran aynı zihniyettir.

Bu yüzden direnişimiz ortaktır, dayanışmamız kaçınılmazdır.”

GSÜ öğrencilerinin bildirisi, yalnızca bir dayanışma mesajı değil, doğrudan gençliğin politik tutumunu ve tarafını ilan eden bir metin olarak yankı buldu. Öğrenciler şu sözlerle üniversitelerdeki mücadelenin bu direnişle birleştiğini ilan etti:

“Üniversiteleri piyasalaştıranla, işçiyi sendikasızlaştıran aynı zihniyettir.

Bu yüzden direnişimiz ortaktır, dayanışmamız kaçınılmazdır.

Bizler, rezil bir geleceği reddeden öğrencileriz.

Bizler, hakkı için direnen onurlu işçileriz.”

ORTAK SLOGANLAR YÜKSELDİ

Eylem boyunca “İşçi gençlik el ele, genel greve!”, “McDonald’s’a boykot, işçiye destek!” sloganları atıldı. İşçiler ve öğrenciler, ne sermayeye ne de piyasacı eğitim sistemine teslim olmayacaklarını birlikte haykırdı.

Eylem, işçilerin taleplerinin yinelenmesi ve sınıfsal dayanışmanın büyütülmesi çağrısıyla sona erdi.