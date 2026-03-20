Galatasaray Üniversitesi’nde ‘AKP iftarı’na öğrencilerden ‘çifte standart’ tepkisi

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, yeni kurulan Kültür Varlıkları Kulübü'nün 18 Mart akşamı kampüste düzenlediği iftar yemeğine tepki gösterdi.

Kampüsteki ilk faaliyetini gerçekleştiren ve iktidarın aparatı olan kulübün organizasyonuna okul dışından onlarca AKP üyesinin katılması üniversitede tartışma yarattı.

İftar etkinliğine AKP Gençlik Kolları Başkanı, AKP İstanbul İl Başkanı, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Etkinliği organize eden ve AKP teşkilatını çağıran bir öğrenci dışında hiçbir Galatasaray Üniversitesi öğrencisinin programa katılmaması öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Öğrenciler, üniversitelilerin rağbet göstermediği bu organizasyona dışarıdan onlarca parti üyesinin sokulduğunu belirterek kulübün parti teşkilatlanması için bir 'paravan' olarak kullanıldığını savundu.

"ÖĞRENCİ KULÜBÜ FAALİYETİNİN ÖTESİNE GEÇTİ"

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden "İktidarın kampüsteki temsilcilerini ifşa ediyoruz" başlığıyla bir bildiri yayımlayan GSÜ Öğrenci Meclisi, etkinliğin öğrenci faaliyetinden çıkarak siyasi propaganda aracına dönüştüğünü vurguladı. Parti temsilcilerinin okulda konuşmalar yaptığı etkinliğe tepki gösteren GSÜ Öğrenci Meclisi, bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

"AKP teşkilatlanmasının bir parçası olan GSÜ Kültür Varlıkları Kulübü’nün düzenlediği iftar etkinliği bir öğrenci kulübü faaliyetinin ötesine geçmiştir. Parti temsilcilerinin okulda konuşma yaptığı, okulun öğrencilerinin bile katılmadığı, okul dışından onlarca AKP üyesinin ve milletvekilinin kampüse sokulduğu bu organizasyon, üniversitenin açıkça iktidarın arka bahçesine çevrildiğini göstermektedir."

OKUL YÖNETİMİNİN 'ÇİFTE STANDART' UYGULAMALARINA TEPKİ

Öğrenci Meclisi'nin açıklamasında, okul yönetiminin muhalif öğrencilere ve diğer kulüplere karşı tutumu da eleştirildi. AKP ile İslam İşbirliği Teşkilatı’nın iftar organize edebildiği kampüse, geçtiğimiz dönem bir öğrenci kulübü tarafından okula davet edilen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın “siyasi kimliği” gerekçe gösterilerek girişinin yasaklanması, okul yönetiminin tutumunu sorgulattı.

Muhalif kimlikli siyasetçilere veya diğer kulüplerin etkinliklerine yönelik rektörlük tarafından uygulanan sıkı denetimlere ve "siyaset yasağına" dikkat çeken Öğrenci Meclisi, söz konusu iktidar partisi olduğunda kampüsün kapılarının sonuna kadar açılmasını "açık bir usulsüzlük" olarak niteledi. Bildiride okul yönetimi şu sözlerle eleştirildi:

"Öğrenci kulübü maskesi altında kampüste propaganda yürütüp kamu kaynaklarını bu faaliyetlere dahil ederek paravan bir 'kulüp etkinliği' düzenlemek; açıkça usulsüzlüktür. İktidar aparatı olmayan kulüplerin etkinliklerini sıkı bir denetimden geçiren, keyfi yasaklara tabi tutan ve 'siyaset yasağı' bahanesiyle engelleyen okul yönetiminin AKP kadrolarına göz göre göre alan açması; düpedüz çifte standarttır."

"ÖZERK VE DEMOKRATİK ÜNİVERSİTEYİ KURACAĞIZ"

Açıklamanın sonunda üniversitelerdeki siyasal baskılara boyun eğilmeyeceği mesajı veren GSÜ Öğrenci Meclisi, AKP’nin siyasal İslamcı politikalarının bir uzantısı olan bu girişime sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Bildiri, "AKP’nin temsil ettiği piyasacı, gerici düşünceye ve dayattığı siyasete alan açmayacağız. AKP’yi de onun aparatlarını da kampüslerimizden gönderecek, özerk demokratik üniversiteleri kuracağız" sözleriyle son buldu.