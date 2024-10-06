Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında bugün oynanacak maçların video yardımcı hakemleri (VAR) açıklandı.

Spor 06.10.2024 13:50 Giriş: 06.10.2024 13:50

Güncelleme: 06.10.2024 13:54 Kaynak: Spor Servisi

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