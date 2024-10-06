Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarının VAR hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 8. haftasında bugün oynanacak maçların video yardımcı hakemleri (VAR) açıklandı.
Kaynak: Spor Servisi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün lider Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ederken, sarı kırmızılı takımın takipçilerinden Beşiktaş ise Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Galatasaray-Alanyaspor ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarının yanı sıra bugün oynanacak iki müsabakanın daha VAR hakemlerini açıkladı.
Bugün oynanacak dört karşılaşmanın VAR'ları şöyle:
13:30 | Konyaspor-Eyüpspor: Ümit Öztürk
16:00 | Adana Demirspor-Samsunspor: Özgür Yankaya
19:00 | Galatasaray-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19:00 | Gaziantep FK-Beşiktaş: Sarper Barış Saka