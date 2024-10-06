Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında bugün oynanacak maçların video yardımcı hakemleri (VAR) açıklandı.

Spor
  • 06.10.2024 13:50
  • Giriş: 06.10.2024 13:50
  • Güncelleme: 06.10.2024 13:54
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün lider Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ederken, sarı kırmızılı takımın takipçilerinden Beşiktaş ise Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Galatasaray-Alanyaspor ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarının yanı sıra bugün oynanacak iki müsabakanın daha VAR hakemlerini açıkladı.

Bugün oynanacak dört karşılaşmanın VAR'ları şöyle:

13:30 | Konyaspor-Eyüpspor: Ümit Öztürk
16:00 | Adana Demirspor-Samsunspor: Özgür Yankaya
19:00 | Galatasaray-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19:00 | Gaziantep FK-Beşiktaş: Sarper Barış Saka

BirGün'e Abone Ol