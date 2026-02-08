Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig’de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri açıklandı. Maçlarda VAR ve AVAR olarak şu isimler görev yapacak:

Eyüpspor ile Başakşehir FK arasında oynanacak karşılaşmada VAR görevini Bülent Birincioğlu, AVAR görevini ise Samet Çavuş üstlenecek.

Konyaspor-Göztepe mücadelesinde VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay yer alırken, AVAR olarak Gökhan Barcın görev yapacak.

Çaykur Rizespor’un Galatasaray’ı konuk edeceği karşılaşmada VAR hakemi Sarper Barış Saka, AVAR hakemi ise İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

Beşiktaş-Alanyaspor maçında ise VAR görevini Ümit Öztürk, AVAR görevini Mehmet Kısal üstlenecek.