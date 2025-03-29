Galatasaray ve Beşiktaş stadyuma ulaştı

Efe ALDEMİR / İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY ve Beşiktaş kafileleri dev derbi öncesinde Tüpraş Stadyumu'na geldi.

Süper Lig'in 29'uncu haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Bora Özkara ve Samet Çiçek üstlenecek. Bu mücadele öncesinde tesislerdeki hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş ve Galatasaray kafileleri güvenlik önlemleriyle Tüpraş Stadyumu'na ulaştı.