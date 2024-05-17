Galatasaray ve Fenerbahçe, en çok golü maçların son bölümünde kaydetti

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında derbide karşılaşacak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin attığı ve yediği gollerin dakikaları dikkati çekiyor.

Ligde 36 maçta 89 kez fileleri havalandırmayı başaran Galatasaray, en çok golü karşılaşmaların son 15 dakikalık bölümünde kaydetti. 76 ile 90. dakikalar arasında 22 kez gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılı takım, 16 ile 30. dakikalar arasında ise 9 golle en verimsiz dönemine imza attı.

Sezonun ilk yarısında son 15 dakikalık periyotta 7 gol bulan Galatasaray, ikinci yarıda ise bu bölümde 15 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray gibi Fenerbahçe de en çok gol attığı bölümü karşılaşmaların son 15 dakikalık zaman diliminde elde etti.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde kaydettiği 92 golün 21'ini son bölümlerde filelere yollamayı başardı. Sarı-lacivertli ekip ligin ilk yarısında son 15 dakikalık bölümde 10 gol bulurken, ikinci yarıda bu periyota 11 kez tabelayı değiştirdi.

Fenerbahçe'nin de ezeli rakibi gibi maçlardaki en verimsiz olduğu zaman dilimi 16 ile 30. dakikalar arası oldu. Sarı-lacivertli ekip, bu bölümde Galatasaray gibi 9 kez gol atmayı başardı.