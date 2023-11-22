Galatasaray ve Fenerbahçe, ilk yarının kalanında aynı mesafeyi katedecek

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk yarının sonuna kadar denk fikstürde olması dikkati çekiyor. Ocak ayının ilk haftasına kadar oynanacak maçlarda Galatasaray ve Fenerbahçe benzer mesafeyi katedecek.

Süper Lig'de 12 hafta sonunda aynı galibiyet sayısı ve aynı puanla zirve yarışında olan Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk yarının sonuna kadar oynayacakları karşılaşmalarda yalnızca 1 kez İstanbul dışına çıkacak.

Üst üste 2 iç saha mücadelesinde Fatih Karagümrük ve Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, ligin 15. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Derbi müsabakasının ardından evinde Konyaspor'la oynayacak sarı-lacivertliler, ardından Kayseri deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanına gidiş ve dönüş için toplamda 1240 kilometre yol katedecek.

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanının ardından ligin ilk yarısının son maçında taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek.

Fenerbahçe gibi Galatasaray da ligin ilk yarısının kalanında yalnızca bir kez İstanbul dışına çıkacak.

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, 14. haftada Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak. 15. haftada iç sahada oynanacak Adana Demirspor mücadelesinin ardından ligde Sivasspor deplasmanına gidecek sarı-kırmızılı takım, bu seyahatte gidiş ve geliş için toplam 1400 kilometre yol yapacak.

Sivas deplasmanının ardından ligde evinde Fatih Karagümrük'le oynayacak Galatasaray, ilk yarının son maçında ise Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.