Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig'de bugün (2 Mart Pazar) oynanacak karşılaşmaların VAR hakemleri belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yaptığı duyuruya göre, Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Tomasz Kwiatkowski görev yapacak. AVAR hakemi ise Abdullah Bora Özkara olacak.

Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmada ise VAR koltuğunda Markus Schmidt oturacak. AVAR olarak ise Erkan Engin görev alacak.

Aynı gün oynanacak Rizespor - Alanyaspor maçında ise VAR hakemi olarak Fabio Melo atanırken, AVAR olarak Anıl Usta görev yapacak.