Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Leroy Sane teklifi ortaya çıktı

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, bonservisi elinde bulunduran Alman futbolcu Leroy Sane ile ilgilendiği belirtildi.

Alman Bild gazetesi, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Leroy Sane için yaptığı teklifi yazdı.

Buna göre Fenerbahçe, Leroy Sane'ye yıllık 14-15 milyon euroluk maaş teklifinde bulundu.

Galatasaray'ın yıldız futbolcu için teklifinin 10 milyon euro olduğu belirtildi.

Habere göre Bayern Münih, 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euroluk bonus şeklinde teklif yaptı.

Haberde, Sane'nin formasını giydiği Bayern Münih ile yeniden masaya oturmak istediği kaydedildi.