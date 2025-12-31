Galatasaray ve Trabzonspor'dan Süper Kupa talebi

Bu yıl farklı bir formatta düzenlenecek olan Süper Kupa için Galatasaray ve Trabzonspor'dan TFF'ye erteleme talebi geldi.

5 Ocak'ta yarı finallerin 10 Ocak'ta ise finalin oynanacağı organizasyon için iki kulüp, yoğun takvimi gerekçe göstererek erteleme talebinde bulundu.

ANTEP VE ADANA'DA

Kupada yarı final karşılaşmaları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadı'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü ise Yeni Adana Stadı'nda yapılacak. Organizasyonda final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek olan Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmişti.