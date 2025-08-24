Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray ve Trabzonspor’un maçlarının VAR hakemleri belli oldu

MHK, Trabzonspor-Antalyaspor ile Kayserispor-Galatasaray karşılaşmalarında görev yapacak VAR hakemlerini açıkladı.

Spor
  • 24.08.2025 12:15
  • Giriş: 24.08.2025 12:15
  • Güncelleme: 24.08.2025 12:16
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray ve Trabzonspor’un maçlarının VAR hakemleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Süper Lig’in 3’üncü haftasında bugün (24 Ağustos Pazar) oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor ve Kayserispor-Galatasaray mücadelelerinde görev yapacak VAR hakemleri belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) görev yapacak hakemleri açıkladı.

Buna göre Trabzonspor’un sahasında Antalyaspor’u konuk edeceği mücadelede VAR koltuğunda Onur Özütoprak, AVAR’da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.

Kayserispor- Galatasaray maçında ise VAR’da Davut Dakul Çelik, AVAR’da Serkan Çimen yer alacak.

BirGün'e Abone Ol