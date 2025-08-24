Galatasaray ve Trabzonspor’un maçlarının VAR hakemleri belli oldu
MHK, Trabzonspor-Antalyaspor ile Kayserispor-Galatasaray karşılaşmalarında görev yapacak VAR hakemlerini açıkladı.
Süper Lig’in 3’üncü haftasında bugün (24 Ağustos Pazar) oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor ve Kayserispor-Galatasaray mücadelelerinde görev yapacak VAR hakemleri belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) görev yapacak hakemleri açıkladı.
Buna göre Trabzonspor’un sahasında Antalyaspor’u konuk edeceği mücadelede VAR koltuğunda Onur Özütoprak, AVAR’da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.
Kayserispor- Galatasaray maçında ise VAR’da Davut Dakul Çelik, AVAR’da Serkan Çimen yer alacak.
