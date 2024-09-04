Galatasaray, Victor Osimhen transferini duyurdu
Galatasaray Nijeryalı forvet Victor Osimhen’in kiralık olarak transfer edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen’e 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeneceğini duyurdu.
Kaynak: AA
Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü Napoli ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.
Osimhen, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli ile çıktığı 32 maçta 17 gol kaydetti.