Galatasaray, voleybolda kupa için sahada
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin rövanş maçında yarın sahasında İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera ile karşı karşıya gelecek.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Final serisinin ilk ayağında deplasmanda rakibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, rövanşta da galip gelmesi halinde kupayı müzesine götürecek.
Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada avantajını koruyarak organizasyonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor.