Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray, voleybolda kupa için sahada

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin rövanş maçında yarın sahasında İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera ile karşı karşıya gelecek.

Spor
  • 07.04.2026 10:27
  • Güncelleme: 07.04.2026 10:29
Kaynak: Spor Servisi
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Final serisinin ilk ayağında deplasmanda rakibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, rövanşta da galip gelmesi halinde kupayı müzesine götürecek.

Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada avantajını koruyarak organizasyonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor.

BirGün'e Abone Ol