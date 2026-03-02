Galatasaray yarı final için sahaya çıkıyor

Galatasaray, Kadınlar Euroleague yarı final play-in etabı üçüncü ve son maçında yarın Basket Landes’i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ilk maçında sarı-kırmızılı ekip, sahasında Basket Landes’i 81-72 mağlup ederek 1-0 öne geçmişti. Fransa’da oynanan ikinci karşılaşmayı ise ev sahibi ekip 75-70 kazanarak seriyi 1-1’e getirdi ve eşleşme üçüncü maça uzadı.

HEDEF: DOĞRUDAN YARI FİNAL

Galatasaray, taraftarı önünde oynanacak bu kritik mücadeleyi kazanarak doğrudan yarı finale yükselmeyi amaçlıyor. Seride mağlup olan takım ise yoluna çeyrek finalden devam edecek.

Euroleague'de altılı final organizasyonu, 15-19 Nisan tarihleri arasında Zaragoza’da düzenlenecek.