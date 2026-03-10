Galatasaray yarı finalde Voluntari’yi ağırlıyor

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın Romanya’nın CSO Voluntari ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Mücadelede Sırbistan’dan Darko Savic ile Litvanya’dan Sergej Rodin hakem olarak görev yapacak.

ÇEYREK FİNALDE PARİS'İ ELEMİŞTİ

Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint Cloud’u iki maçta da mağlup ederek yarı finale yükseldi. Galatasaray, rakibini ilk karşılaşmada 3-2, ikinci maçta ise 3-1’lik setlerle geçmeyi başardı.

İki takım arasındaki eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 18 Mart Çarşamba günü Romanya’da oynanacak. TSİ 20.00’de başlayacak mücadelede finale yükselen ekip belli olacak.