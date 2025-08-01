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Galatasaray, yarın hazırlık maçında Lazio ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 01.08.2025 12:04
  • Giriş: 01.08.2025 12:04
  • Güncelleme: 01.08.2025 12:04
Kaynak: AA
Galatasaray, yarın hazırlık maçında Lazio ile karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın İtalya ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.

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