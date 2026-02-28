Galatasaray yeni formasını tanıttı

Galatasaray, mevcut sezon için dördüncü formasını tanıttı. Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sen sarıyla kırmızı, kalbimizin yıldızı. 25/26 Galatasaray Retro Formaları şimdi satışta."

Sarı-kırmızılı ekibin forma tanıtımında Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Uğurcan Çakır, Victor Osimhen, Mauro Icardi ve teknik direktör Okan Buruk yer aldı.

Taraftarların yeni formalara yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.