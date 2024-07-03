Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.
Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla tamamlandı.
Galatasaray'da yeni transfer Michy Batshuayi, takımla ilk idmanına çıktı. Antrenmandan önce 31 yaşına giren Kerem Demirbay'ın doğum günü kutlandı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de idmanı takip etti.
Galatasaray, yarın saat 12.00'de ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdürecek.