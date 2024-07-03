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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Ajans Haberleri
  • 03.07.2024 23:49
  • Giriş: 03.07.2024 23:49
  • Güncelleme: 03.07.2024 23:50
Kaynak: AA
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray'da yeni transfer Michy Batshuayi, takımla ilk idmanına çıktı. Antrenmandan önce 31 yaşına giren Kerem Demirbay'ın doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de idmanı takip etti.

Galatasaray, yarın saat 12.00'de ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdürecek.

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