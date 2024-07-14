Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Ajans Haberleri
  • 14.07.2024 16:02
  • Giriş: 14.07.2024 16:02
  • Güncelleme: 14.07.2024 16:03
Kaynak: AA
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Avusturya'nın Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı çalıştı.

Dinamik ısınmayla başlayıp üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik çalışmayla sona erdiği bildirildi.

Günü tek antrenmanla kapatan Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

BirGün'e Abone Ol