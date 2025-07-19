Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar öğleden sonra Avusturya’ya hareket edecek ve yarın TSİ 20.30’da Raiffeisen Arena’da Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.