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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 19.07.2025 14:52
  • Giriş: 19.07.2025 14:52
  • Güncelleme: 19.07.2025 14:52
Kaynak: İHA
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar öğleden sonra Avusturya’ya hareket edecek ve yarın TSİ 20.30’da Raiffeisen Arena’da Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.

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