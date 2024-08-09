Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı
Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.
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Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk maçında Hatayspor'u konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi mücadeleyi 2-1 kazandı. Konuk takım 52. dakikada Joelson ile öne geçti.
Galatasaray, 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Yeni transfer Michy Batshuayi, Lucas Torreira'nın ortasını kafasıyla ağlara gönderdi.
Galatasaray sezona galibiyetle başladı ve ilk 3 puanını aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.