Galatasaray, yeni sezonu galibiyetle açtı

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

Gaziantep Stadı'nda yapılan maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı takım, 12. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 16. dakikada Eren Elmalı'nın ayağından gelen golle farkı 2'ye çıkardı. Pozisyonlar üreten Galatasaray, 45+12. dakikada Barış Alper'in yine penaltıdan bulduğu golle devre arasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarıda da etkili bir performans sergileyen Galatasaray, skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

SEZONUN AÇILIŞ GOLÜ BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 2025-2026 sezonunda gol perdesini açan isim oldu.

Sezonun açılış maçında kazanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper, 12. dakikada ağları sarstı. Milli yıldız, sezonun açılış golünü kaydetti.

Barış Alper Yılmaz, müsabakanın 45+12. dakikasında bir kez daha penaltı noktasına geldi ve kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. Milli yıldız, attığı 2 golün yanı sıra bir de asist yaparak müsabakaya damga vurdu.