Galatasaray yeni stoper adayını belirledi

Ara transfer döneminde yerli oyuncu rotasyonunu genişletmeyi hedefleyen Galatasaray, savunma hattı için alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların daha önce Umut Tohumcu ve Muhammed Taha Şahin’i gündemine aldığı bilinirken, listeye yeni bir ismin daha eklendiği öğrenildi.

İSTİKRARLI PERFORMANS

Galatasaray’ın, bu sezon Alanyaspor formasıyla istikrarlı bir görüntü sergileyen Ümit Akdağ’ı da yakından takip ettiği ifade ediliyor. Sol stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapabilen 22 yaşındaki savunmacı, teknik ekibin çok yönlü oyuncu kriterine uygun isimler arasında yer alıyor.

Bu sezon Alanyaspor’la 16 karşılaşmada 1320 dakika sahada kalan Ümit Akdağ, yalnızca savunmadaki performansıyla değil hücuma katkısıyla da dikkat çekti. 1.92 boyundaki futbolcu, söz konusu süreçte 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Bir dönem Chelsea altyapısında forma giyen genç oyuncunun performansının Galatasaray tarafından izlenmeye devam edileceği kaydedildi.