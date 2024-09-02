Galatasaray yeni transferini açıkladı

Galatasaray, Monaco'dan 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs'u 1 milyon Euro'ya kiraladı.

Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonu olarak ise 8 milyon Euro ödeyecek.

Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu, 2 milyon 100 bin euro garanti ücret kazanacak.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 euro'dur."

Köln altyapısında yetişen Jakobs, 2021'de 6.5 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olmuştu. Geçen sezon Monaco formasıyla ligde 22 maçta forma giyen Jakobs, 1 gol 2 asist kaydetmişti.