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Galatasaray, yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı

Galatasaray, Başakşehir galibiyetle resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 15 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Ajans Haberleri
  • 23.09.2023 22:26
  • Giriş: 23.09.2023 22:26
  • Güncelleme: 23.09.2023 22:26
Kaynak: İHA
Galatasaray, yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı


Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştığı Başakşehir’i 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, böylece resmi maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig’de son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında yaşayan Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 11 Süper Lig ve 7 Avrupa kupası olmak üzere toplam 18 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

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