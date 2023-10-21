Galatasaray yenilmezlik serisini 23’e çıkardı

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı.



Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte yenilmezliğine devam etti. Resmi müsabakalardaki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada alan aslan, daha sonra Süper Lig’de 15, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 23 mücadeleyi kaybetmedi. Cimbom, geride kalan maçlarda 20 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.