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Galatasaray yenilmezlik serisini 23’e çıkardı

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı.

Ajans Haberleri
  • 21.10.2023 21:40
  • Giriş: 21.10.2023 21:40
  • Güncelleme: 21.10.2023 21:40
Kaynak: İHA
Galatasaray yenilmezlik serisini 23’e çıkardı


Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte yenilmezliğine devam etti. Resmi müsabakalardaki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada alan aslan, daha sonra Süper Lig’de 15, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 23 mücadeleyi kaybetmedi. Cimbom, geride kalan maçlarda 20 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

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