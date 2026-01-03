Galatasaray, yıldız oyuncuyla görüşmelere başladı

Ara transferde yapacağı hamlelerle Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını artırmak isteyen Galatasaray harekete geçti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Serie A'nın son şampiyonu Napoli'de forma şansı bulamayan Noa Lang'ın temsilcileriyle görüşmelere başladı.

Sezon başında 25 milyon euro bonservis bedeliyle PSV'den Napoli'ye transfer olan Lang, şu ana kadar 21 maçta 709 dakika sahada kaldı ve yalnızca 1 gol attı.

PSV'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki oyuncu birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti.