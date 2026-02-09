Galatasaray yönetiminde büyük kriz

Galatasaray’ın Manchester City deplasmanında yaşandığı öne sürülen bir olay, kulüp kulislerinde tartışma yarattı.

Taraftar Fatih Kanberoğlu’nun, Sportif A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Eler tarafından mağdur edildiği yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu.

"İSTİFA ET"

Sabah’ta yer alan habere göre; Ahmet Eler’in, Manchester deplasmanına gitmek isteyen bir taraftar ve oğlundan “VIP hizmet” adı altında bağış talep ettiği ancak bu bedelle kendisi ve oğlunu VIP hizmetler kapsamında İngiltere’ye götürdüğü iddia edildi.

Haberde, Kanberoğlu’nun ödediği 4 bin euro karşılığında bağış makbuzu alamadığı ve bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği aktarıldı.

Yaşananlardan haberdar olduğu belirtilen Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun, Ahmet Eler’e “Gereğini yap” diyerek istifasını istediği öne sürüldü. Ahmet Eler’in konuya ilişkin nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu.