Galatasaray yönetimine tepki: Yok hükmündesiniz

Spor Servisi

Galatasaray Olağan Bütçe Toplantısı dün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongre üyesi Mehmet Orkun Çiğdem'in yaptığı açıklamalar kongreye damga vurdu. Çiğdem, 19 Mart günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun ardından kulüp yönetiminin sessizliğini eleştirdi. Tutuklu gençler için de adım atılmamasına değinen Mehmet Orkun Çiğdem, kulüp yönetimini ağır sözlerle hedef aldı.

Zaman zaman divan yönetimi tarafından uyarılan Çiğdem, "Mevcut yönetim, 19 Mart tarihinden itibaren sergilediği tutumla Galatasaray değerlerini taşımadığınızı bizlere göstermiş ve tüm güvenilirliğinizi yitirmiştir. Bu yüzden bugün sunduğunuz bütçenin de bir güvenilirliği yoktur" dedi. Kulübün uyguladığı politikaları sert bir dille eleştiren Mehmet Orkun Çiğdem şu ifadeleri kullandı:

Yarın Florya, Kemerburgaz arazilerimizin tapuları, sözleşmeleri hukuksuz bir biçimde iptal edilse sizler sessiz kalacaksınız. Öbür gün Genel Kurulun iradesiyle seçilmiş bir başkan görevinden alınıp yerine kayyum atansa sizler yine sessiz kalacaksınız. Anayasal haklarını kullanırken Osimhen pankartı açan ve bugün itibari ile tam 30 gündür özgürlüklerinden mahrum olan ama fakat bizim kurumsal olarak isimlerini dahi anamadığımız Berke Doğu Türker ya da Ege Arifoğlu mu gelecek? Artık vicdanlarınızda nasıl adalet terazisi kurdunuz bilemiyorum ama sizlerin yaptığı bütçe de sizler de benim gözümde yok hükmündesiniz."