Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarına başladı
Kaynak: İHA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu’nda Young Boys ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.