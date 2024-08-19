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Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 19.08.2024 23:43
  • Giriş: 19.08.2024 23:43
  • Güncelleme: 19.08.2024 23:43
Kaynak: İHA
Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. 
Sarı-kırmızılılar, yarın TSİ 21.30’da Wankdorf Stadı’nda yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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