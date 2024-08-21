Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, yarın TSİ 22.00’de İsviçre temsilcisi Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele için bugün İsviçre’ye giden sarı-kırmızılılar, son antrenmanını da maçın oynanacağı Wankdorf Stadı’nda yaptı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra top çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı olan bölümünde Young Boys karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Rahatsızlığı nedeniyle kafileden ayrı olarak akşam saatlerinde İsviçre’ye giden Barış Alper Yılmaz, antrenmanda yer almadı. Oyuncunun son durumuna yarın sabah bakılacak.