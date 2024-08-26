Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, yarın 22.00’de İsviçre temsilcisi Young Boys ile sahasında karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılılar, son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı olan bölümünde ise Young Boys karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılılarda hastalığı bulunan Wilfred Zaha antrenmanda yer almazken, Davinson Sanchez bireysel çalışma gerçekleştirdi.