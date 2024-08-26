Galatasaray Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray Young Boys Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçına çıkıyor. Galatasaray, Young Boys karşısında 3-2'nin rövanşında Şampiyonlar Ligi'ne kalma yolunda mutlaka kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkıyor. Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta ve galatasaray maçı şifreli mi sorularının yanıtlar belli oldu.

GALATASARAY'DAN TARAFTARLARA UYARI

Galatasaray Kulübü, bu akşam (21 Ağustos Çarşamba) Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında deplasmanda oynanacak Young Boys maçı öncesi taraftarlarını uyardı.

Sarı-Kırmızılılardan yapılan açıklamada bir dizi bilgi verilirken, yaşanacak olası olumsuzluklar durumunda gözaltı yaptırımıyla karşı karşıya kalınabileceği vurgulandı.

GALATASARAY'IN MAÇ KADROSU

Galatasaray'da, bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz ile sakatlığı devam eden Davinson Sanchez İsviçre'ye götürülmedi.

Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

"Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Lucas Torrreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı."

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇININ HAKEMLERİ

Galatasaray - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin'in yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi de Mohammad Usman Aslam olacak. VAR hakemleri ise Hollandalı Rob Dieperink ile yardımcısı Erwin Blank oldu.

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü saat 22:00'de RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Young Boys maçı TRT 1 ve Tabii platformları üzerinden izlenebilecek.

Galatasaray Young Boys canlı izle

Galatasaray - Young Boys maçı TRT 1 üzerinden şifresiz şekilde canlı olarak izlenebilecek.