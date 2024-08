Galatasaray-Young Boys maçına doğru

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın sahalarında İsviçre temsilcisi Young Boys ile yapacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında istedikleri sonucu alacaklarına inandığını söyledi.

RAMS Park'ta yarın saat 22.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısına Okan Buruk'un yanı sıra futbolculardan Kaan Ayhan katıldı.

Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybettiklerini hatırlatan Buruk, "Buraya daha avantajlı bir skorla çıkmak isterdik. Galatasaray'ın hedefi her maçı kazanmak. Yarın da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Skor bulmak ve artırmak çok önemli. Her zaman her takıma karşı kazanmak için oynadık. Yine aynı düşünceyle oynayacağız. Yarınki maçta öncelikle hem bizim hem de taraftarımız için sabra ihtiyacımız var. Tutkumuz, isteğimiz, konsantrasyonumuz ve odaklanmamız çok yüksek. Oyuncularım, benim ve taraftarımız için Şampiyonlar Ligi'nde yer almak çok önemli. Yarın ilk amacımız futbol olarak bunu göstermek, ikinci amacımız Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Oyuncularıma güveniyorum. Tecrübeli, önemli ve kaliteli kadroya sahibiz. Bu kadronun sakin kalıp, kendine güvenip, doğru bir şekilde yönettiğimizde Şampiyonlar Ligi'nde olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, ilk maçta savunmada sorun yaşadıklarını belirterek, "Bu kez takım savunmasını çok daha iyi yapmamız gerekiyor. Yeteneklerimizi de ortaya koyunca sonucun da geleceğini düşünüyorum. Hem oyuncularıma hem de statta bizi destekleyecek büyük Galatasaray taraftarına çok güveniyorum. Son 2 sezonda yarattığımız atmosferi yaratıp maçın sonucunda Şampiyonlar Ligi'ne girişimizi kutlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Turu geçmenin en büyük adayı biz olacağız"

Okan Buruk, turu geçmenin en büyük adayı olduklarını savundu.

Michy Batshuayi ile Mauro Icardi'nin çift santrfor oynama ihtimalinin olup olmadığı sorusu üzerine Buruk, "Birçok maçta Batshuayi-Icardi ikilisi oynuyor. Antrenmanlarda da zaman zaman çalışıyoruz. Önemli bir kadroda sahibiz. Kim oynarsa oynasın, kim 11'de başlarsa başlasın görevini en doğru şekilde yaptığında turu geçmenin en büyük adayı biz olacağız. İnşallah futbol şansı da yanımızda olur." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, yarınki müsabakada oyun planında değişikliğe gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine de "Galatasaray, ne Bayern Münih ne Manchester United ne de başka takımlara karşı stratejisinden ödün vermedi. Yine oyun üstünlüğünün bizde olduğu bir maç oynayacağız." dedi.

- "Galatasaray camiasının karıştırılmak istendiğini biliyoruz"

Tecrübeli teknik adam, takım içinde sorun olmamasına rağmen ortaya atılan iddialarla camianın karıştırılmak istendiğini ileri sürdü.

Buruk, takımda mental problemler göründüğü şeklindeki yorum üzerine şunları kaydetti:

"Transfer dönemi içinde takımlarda dalgalanmalar olur. Ancak bizim yaşamadığımız, hissetmediğimiz ve takımda görmediğimiz şeylerin uydurma olarak ortaya çıkarıldığını, Galatasaray camiasının karıştırılmak istendiğini biliyoruz. Bu bilinçli veya bilinçsiz, organize veya değil bilmiyorum ancak bizim ihtiyacımız rahat bırakılmak. Sonuçta Galatasaray bir malzeme. Eleştiriye saygı duyuyorum. Önemli olan hatalardan ders almak ama çok fazla uydurma haber çıkıyor. Sosyal medya bir kuyu. Bazen basından bazen de rakiplerimiz bunu yapıyor. Önemli olan burada çok çalıştığımız, inandığımız ve mücadele ettiğimiz. Futbolcular ve teknik heyet her gün antrenman yapıyor, emek veriyor. Bu kolay bir şey değil. Yaşanan şampiyonluğun keyfini bile süremeden yeniden bir yarışa giriyoruz. Burada zaman zaman adaptasyonda ve takımın ritmi yakalamasında sorun olabilir. Sezon başında bunlar yaşanabilir ancak herkesin bilmesi gereken çok iyi çalıştığımız. Oyuncular kulübünü, formasını ve camiasını çok seviyor. Bu ülkeyi çok seviyoruz. Bu ülke için yarın Şampiyonlar Ligi'ne girme amacıyla mücadele edeceğiz. Sadece biraz rahat bırakılmak istiyoruz. Bir malzeme olduğumuzu biliyoruz. Herkes maddi manevi anlamda bir yarış içinde. Bu yarışın içinde eleştiriye ve yanlışlarımızın söylenmesine açığız ama bizim biraz huzur içinde çalışmaya ihtiyacımız var. Bu ülkede bunun olması zor. Her şeyi en yüksekte yaşıyoruz. Başarıyı da başarısızlığı da abartıyoruz. Yarın stada gittiğimizde, maç başladığında taraftarımızla baş başa kalacağız. Oyuncularım sahada oynayacak, onlar tribünde destekleyecek. Bu desteğe ihtiyacımız var. İnşallah her şey yolunda giderse Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz."

- "Davinson, maça çıkacak durumda değil"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in sakatlığı nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyeceğini söyledi.

Davinson'un çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Buruk, "Davinson henüz takım çalışmasına katılmadı. Bugün de antrenmanda bakacağız ama şu anda bizimle maça çıkacak durumda değil. Çok önemli bir kadromuz var. Bugünkü antrenmanda kiminle oynayacağımıza karar vereceğiz." dedi.

Young Boys ile yapılan ilk maçta sakatlanan kaleci Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili Buruk, "Muslera dün antrenmana çıktı. Bugün de çıkacak. Oynayabilecek durumda." diye konuştu.

- "Galatasaray takımının her futbolcusu kaptandır"

Okan Buruk, takım kaptanlarını transfer döneminin ardından belirleyeceklerini söyledi.

Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlıktan alınmasının maçın önüne geçtiğinin söylenmesi üzerine Buruk, "Sizin tarafınızda öne geçiyor. Bizim tarafımızda maçın önüne geçmiyor. Çok önemli bir maçımız var. Bu maç için sahaya 11 kaptanla çıkacağız. İlk maçta kaptanlarımızdan ikisi kolluğu taktı. Transfer dönemi sonunda kadromuz netleştiğinde kararımızı vereceğiz. Ancak Galatasaray takımının her futbolcusu kaptandır. Ben Galatasaray'da ilk dönemimde 10 seneye yakın oynadım, kaptanlık yapamadım. Galatasaray'ın kaptanı olmak önemli ama çok özel oyuncularımız var. Hepsi sahada liderlik için hazır olacak. Transfer dönemi kapandıktan sonra kaptanlıkla ilgili kararımızı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Okan Buruk, "Kerem'in performansından da çok memnunuz. Belli bir dönem Kerem'in ayrılma isteği vardı. Bunun üzerine çok fazla konuşuldu. Ancak şu anda Kerem'in oynadığı oyundan, takıma verdiği destekten ve performansından memnunuz. Yarın da bizim için çok önemli oyunculardan biri olacak." diyerek sözlerini sürdürdü.

- "Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum"

Okan Buruk, Kopenhag, Sparta Prag, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Young Boys ile yapılan kritik maçları kazanamadıklarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Beş maç saydınız. Geçen sezondan bir de deplasmandaki Hatayspor maçını da sayarsak altıncı mağlubiyetimiz. İlk sezonda 14, ikinci sezonda 17 maç üst üste kazanmış, iki sezon üst üste şampiyon olmuş, Manchester United'ın dördüncü olduğu Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü tamamlamış bir takıma 'Başarısız' diyorsanız ya Manchester City ya da Real Madrid'i tutmanız gerek. Kaybedilen her maç farklı bir hikaye. Hepsinden bir şeyler çıkartmamız lazım. Bir yandan da Bayern Münih karşısına çıktığımızda, Manchester United deplasmanına gittiğimizde 11 kişiyle savunma yapalım istiyorsunuz. Biraz önce Sara ile Torreira'nın yanına 8 numara lazım olduğunu okudum. Herhalde maça 12 kişi çıkacağız. Ne oynadığımız sistemi ne de yapmak istediğimizi bilen var. Geçen sezon takımın en önemli oyuncularından biri rekor bedelle takımdan ayrılmasına rağmen kazanarak devam ettik, güçlü oyunumuzu ortaya koyduk. Kazanmak veya kaybetmenin olduğunu kabul etmek lazım. Benim de oyuncularımın da hataları oldu. Transferde de hatalar yaptık. Hepsini kabul ediyorum ama biz geldiğimizde Galatasaray 13'üncüydü. O takımı iki sezon üst üste şampiyon yapmış kadro, başkan ve yönetim var. Bence biraz da mantık çerçevesinde düşünmek gerekiyor. Sadece kaybettiğimiz maçlar üzerinden konuşup, kazandıklarımız ve şampiyonluklar üzerinden konuşulmaması bana gerçekçi gelmiyor."

Kendilerine güvendiklerini aktaran Buruk, "Kendime ve oyuncularıma güveniyorum. İyi takımız, iyi işler yapıyoruz. Yüzümüz hep gülüyor, pozitifiz. Kendime ve ekibime inanıyorum. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Tabii ki bizim de bir motivasyona ihtiyacımız var. Sağ olun siz de motivasyon oluyorsunuz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne girer ve yolumuza devam ederiz. Daha objektif ve gerçekçi bir şekilde herkes değerlendirmesini yapar." diye konuştu.

- "Sezonun kolay başlamasını beklemiyorsunuz"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sezon başlarının kendileri için iyi geçmemesine rağmen sonunun güzel bittiğini söyledi.

Milli futbolcuların uzun sezonun ardından dinlenemeden takıma katıldığını vurgulayan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok zor bir sezonu geride bıraktık. Toplamda 6 futbolcumuz milli takımlarda görev yaptı, 12 ayda 2 hafta dinlenerek takıma katıldı. Sezonun kolay başlamasını beklemiyorsunuz. Davinson geldi, ilk maç oynatmadık, belki ikinci maçta da oynatmamamız gerekirdi. Oynattık ve sakatlandı. Takımın durumunu değerlendirirken hepsini göz önüne almak gerek. Ancak bunlar bahane değil. En iyisini yapmak istiyoruz. Süper Lig'e iki maçı kazanarak başladık. İnşallah galibiyet serimizi devam ettireceğiz. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girmek çok önemli. Bunun bilinciyle yarın elimizden geleni yapacağız. Stada gelen taraftarımız ne olursa olsun takıma destek veriyor. Bu bizim için en önemli ve değerli şey. Taraftarımızın desteğiyle gücümüz artıyor. Yarın sabırlı, sakin, öz güvenli ve rahat olmamız lazım. İlk maçta istediğimizde gol pozisyonuna girebildiğimizi gördük. Ancak rakibimize çok fazla pozisyon verdik. Burada daha iyi savunma yapacağız, hücumda daha iyi bitireceğiz ve inşallah turu geçeceğiz. Geçen iki sezon başında da benzer şeyleri yaşadık. Bu dönem bizim için zorlu geçiyor. En çok eleştirildiğimiz dönem burası oluyor. Bu iki sezonda bunlara nasıl cevap verdiysek yine vereceğiz."

- Kaan Ayhan: "İnşallah hak ettiğimiz Şampiyonlar Ligi'nde yer alırız"

Milli futbolcu Kaan Ayhan, Galatasaray'ın hak ettiği Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını istediklerini dile getirdi.

Önemli bir maça çıkacaklarını aktaran Kaan, "Hem iyi futbolumuz hem de skorla taraftarımızı mutlu edip, bu sezon da Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşamak istiyoruz. Bunun için de hazırlıklarımız sürüyor. İnşallah elimizden gelen en iyi performansı sergileyip hak ettiğimiz Şampiyonlar Ligi'nde yer alırız." diye konuştu.

Geçen sezon yaşadığı sakatlığı tamamen atlattığını aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Sağlık durumunda hiçbir sıkıntı yok. İlk maçtan önce antrenmanda küçük bir kaza geçirdim ama sağlık durumumda bir sıkıntı yok. Çok iyi ve hazır durumdayım. Bu yüzden de yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaan Ayhan, Turkcell Süper Kupa'da 5-0 kaybedilen Beşiktaş derbisi ile 3-2 kaybettikleri Young Boys maçının ardından karamsar bir atmosfer oluştuğunun söylenmesi üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Son senelerde özellikle kırdığımız rekorlarla tüm camiada bir beklenti oluştu. Takım içinde de Mertens, Icardi gibi oyuncular bile böyle rekorlar yaşamamıştı. Belli beklentiler oldu. Özellikle taraftarımız haklı bir şekilde bekliyor. Beşiktaş maçı çok geride kaldı. Geçen sezonun şampiyonu ile kupa galibi karşılaştı. Bu, geçen sezonun kupasıydı. Bu sezon bizim için Hatayspor maçıyla başladı. Young Boys maçında istediğimiz skoru alamadık. Beklentileri biz yükselttik. Sezon yeni başlamasına rağmen yarın belki de sezonun en önemli maçına çıkacağız. Bunu da inşallah tüm takım arkadaşlarım biliyordur, anlamıştır. Ona göre de cevabı sahada vereceğiz."