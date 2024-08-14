Galatasaray - Young Boys maçlarının yayıncısı belli oldu
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak maçlar TRT 1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için play-off turunda Young Boys ile mücadele edecek.
Galatasaray'ın iç ve dış saha maçlarını TRT 1 ve bağlı dijital platformu Tabii yayınlayacak.
Sarı-kırmızılılar ilk maçı 21 Ağustos'ta İsviçre'de oynayacak.
Rövanş maçında ise Galatasaray, 27 Ağustos'ta Young Boys'u konuk edecek.