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Galatasaray - Young Boys maçlarının yayıncısı belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak maçlar TRT 1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak.

Spor
  • 14.08.2024 16:01
  • Giriş: 14.08.2024 16:01
  • Güncelleme: 14.08.2024 16:06
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray - Young Boys maçlarının yayıncısı belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için play-off turunda Young Boys ile mücadele edecek.

Galatasaray'ın iç ve dış saha maçlarını TRT 1 ve bağlı dijital platformu Tabii yayınlayacak.

Sarı-kırmızılılar ilk maçı 21 Ağustos'ta İsviçre'de oynayacak.

Rövanş maçında ise Galatasaray, 27 Ağustos'ta Young Boys'u konuk edecek.

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