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Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cuma günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 05.12.2023 23:41
  • Giriş: 05.12.2023 23:41
  • Güncelleme: 05.12.2023 23:41
Kaynak: AA
Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, bire bir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Yukatel Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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