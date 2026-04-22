Galatasaray, Yüksekovaspor'a mağlup oldu

Kadınlar Futbol Süper Ligi’nin 19. haftasının erteleme maçında Yüksekovaspor, sahasında Galatasaray GAİN ile karşı karşıya geldi. Şemdinli İlçe Sahası’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Yüksekovaspor’a galibiyeti getiren goller 35. dakikada Princella Adubea ve 63. dakikada penaltıdan Maiko Bebia’dan geldi. Galatasaray’ın tek golünü ise 59. dakikada Marta kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 61 puana yükselmesine rağmen bir maç eksiğiyle ligde ikinci sıradaki yerini korudu. Yüksekovaspor ise 44 puanla 7. sırada yer aldı.

Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yüksekovaspor ise kendi sahasında Hakkarigücü ile karşılaşacak.