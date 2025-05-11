Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finali hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Gaziantep’te oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 6’ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.