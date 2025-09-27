Galatasaray zor deplasmandan 3 puan çıkardı, en iyi lig başlangıcını yaptı

- Okan Buruk kendi rekorunu geçti

- Galibiyet serisi 15 maça çıktı

- Deplasmanda 8 maçtır bileği bükülmedi

- Mauro Icardi’den topuk golü

- Wilfried Singo’dan ilk gol katkısı

- Uğurcan Çakır rekorunu yineledi

- Victor Osimhen 3 maç sonra süre aldı

Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Süper Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor’u tek golle geçti. 7’de 7 yaparak puanını 21’e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, en iyi lig başlangıcını yaptı.

Süper Lig’in 7’nci haftasında Galatasaray, Alanya Oba Stadyumu’nda Corendon Alanyaspor’un konuğu oldu. Temponun yer yer yüksek olduğu mücadelede açılış golünü 23’üncü dakikada Mauro Icardi kaydetti. İki takım da pozisyon üretse de mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi Corendon Alanyaspor, daha baskın oynayan taraf oldu. Galatasaray kalesinde birçok pozisyona giren Alanyaspor’lu oyuncular, Uğurcan Çakır’ı geçemedi. Alanyaspor, maçın son bölümlerinde baskısını bir hayli arttırsa da bu bölümde gol bulamadı. Karşılaşmayı konuk ekip Galatasaray tek golle kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 21’e çıkararark yoluna namağlup devam etti.

OKAN BURUK KENDİ REKORUNU GEÇTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle birlikte sezon başı 7’de 7 yaparak kendi rekorunu kırdı. Buruk, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 6 maçta 6 galibiyet alarak Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard’ın 2009-2010 sezonunda 6 maçlık serisini geride bırakarak kulüp tarihinde bunu başaran ilk Türk teknik direktör olmuştu. Okan Buruk, 1-0’lık Corendon Alanyaspor galibiyetiyle birlikte 7’de 7 yaparak kendi rekorunu geride bırakmış bıraktı.

GALİBİYET SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle Süper Lig’de üst üste 15’inci maçını kazandı. Son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29’uncu haftasında Beşiktaş’a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 15 karşılaşmayı da kazandı.

DEPLASMANDA 8 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig’de son 8 deplasman maçında da mağlup olmadı. Deplasmandaki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29’uncu haftasında Beşiktaş’a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Samsunspor, ikas Eyüpspor, Trabzonspor ve Göztepe karşılaşmalarından zaferle ayrılmıştı. Bu sezon da Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor’u mağlup eden sarı-kırmızılar, deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmüş oldu.

MAURO ICARDI’DEN TOPUK GOLÜ

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Corendon Alanyaspor ağlarına gönderdiği şık topuk golüyle bu sezon 5’inci kez fileleri havalandırmış oldu. Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor mücadelelerinde toplam 5 gole imza atan 32 yaşındaki santrfor, sadece Zecorner Kayserispor mücadelesini boş geçmişti. Öte yandan Mauro Icardi, son topuk golünü ise Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun 38’inci haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında atmıştı.

WILFRIED SINGO’DAN İLK GOL KATKISI

Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Monaco’dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli Wilfried Singo, Galatasaray formasıyla ilk gol katkısını verdi. Corendon Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan 25 yaşındaki savunmacı, karşılaşmanın 23’üncü dakikasında Mauro Icardi’nin golünde asisti yapan isim oldu. Öte yandan Wilfried Singo, son olarak AS Monaco forması giyerken geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7’nci haftasında oynanan Aston Villa karşılaşmasında takımının tek golüne imza atmıştı.

UĞURCAN ÇAKIR REKORUNU YİNELEDİ

Galatasaray'ın transfer döneminde Trabzonspor’dan bonservisiyle aldığı 29 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, Corendon Alanyaspor maçındaki performansıyla maça damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekibin galibiyetinde başrol oynayan milli oyuncu, karşılaşmayı 8 kurtarışla tamamlayarak Süper Lig kariyerindeki bireysel kurtarış rekorunu yineledi.

VICTOR OSIMHEN 3 MAÇ SONRA SÜRE ALDI

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 3 maç sonra sarı-kırmızılı formayı terletti. Nijerya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı karşılaşmada ayak bileğinden sakatlanan Osimhen bir süre sahalardan uzak kalırken; ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor mücadelelerinde forma giyememişti. 27 yaşındaki golcü oyuncu, Corendon Alanyaspor maçının 84’üncü dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna dahil olarak 3 maç sonra sarı-kırmızılı formayı giydi.

FOTOĞRAFLI