Galatasaray, zorlu maçta THY'yi devirdi

Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ikinci karşılaşmasında Galatasaray, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Türk Hava Yolları’nı konuk etti.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi.

Toplam 116 dakika süren karşılaşmada Galatasaray, ilk seti 25-20 kazanarak öne geçti. Ancak Türk Hava Yolları, ikinci ve üçüncü setlerde 25-21’lik skorlarla üstünlük kurarak durumu 2-1’e taşıdı.

KARAR SETİNDE GALATASARAY FARK YARATTI

Dördüncü sette oyunun kontrolünü yeniden eline alan sarı-kırmızılılar, 25-15’lik net bir skorla maçı karar setine götürdü. Tie-break setinde hata yapmayan Galatasaray, 15-9’luk sonuçla parkeden galip ayrıldı.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Galatasaray, Sultanlar Ligi’nde 5-6 etabı maçları oynamaya hak kazandı. Türk Hava Yolları ise sezonu 7-8’incilik etabında tamamlamak için sahaya çıkacak.