Galatasaray zorlu Porto deplasmanında

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Dragao Arena'daki karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, son 16 turu ilk maçında rakibini mağlup ederek avantaj yakalamaya çalışacak. Rövanş mücadelesi ise 3 Aralık Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Öte yandan sarı-kırmızılılar son olarak orta oyuncu Wang Yuanyuan'ı kadrosuna katmıştı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Kulübümüz, 1997 doğumlu Çinli orta oyuncu Yuanyuan ile bir yıllık anlaşma imzaladı. Profesyonel voleybol kariyerine Tianjin Bohai Bank takımında başlayan oyuncu, 10 sezon Çin ekibinin formasını giydi.

Yuanyuan bu süre boyunca 7 kere Çin Ligi şampiyonluğu; 5 Çin Şampiyonası şampiyonluğu yaşarken, 4 en iyi orta oyuncu, 1 en iyi blok yapan oyuncu ve 1 en iyi servis atan oyuncu bireysel ödüllerinin de sahibi oldu.

Yuanyuan milli takım kariyerinde 1 Asya Oyunları, 1 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşarken, 2023 Voleybol Milletler Ligi’nde ise gümüş madalya kazandı. Wang Yuanyuan’a Galatasara'a hoş geldin der, sarı kırmızılı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini dileriz."