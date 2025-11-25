Galatasaray zorlu Porto deplasmanında
Voleybola yaptığı yatıramla bu sezon iddialı bir konuma gelen Galatasaray, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Dragao Arena'daki karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, son 16 turu ilk maçında rakibini mağlup ederek avantaj yakalamaya çalışacak. Rövanş mücadelesi ise 3 Aralık Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Öte yandan sarı-kırmızılılar son olarak orta oyuncu Wang Yuanyuan'ı kadrosuna katmıştı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:
"Kulübümüz, 1997 doğumlu Çinli orta oyuncu Yuanyuan ile bir yıllık anlaşma imzaladı. Profesyonel voleybol kariyerine Tianjin Bohai Bank takımında başlayan oyuncu, 10 sezon Çin ekibinin formasını giydi.
Yuanyuan bu süre boyunca 7 kere Çin Ligi şampiyonluğu; 5 Çin Şampiyonası şampiyonluğu yaşarken, 4 en iyi orta oyuncu, 1 en iyi blok yapan oyuncu ve 1 en iyi servis atan oyuncu bireysel ödüllerinin de sahibi oldu.
Yuanyuan milli takım kariyerinde 1 Asya Oyunları, 1 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşarken, 2023 Voleybol Milletler Ligi’nde ise gümüş madalya kazandı. Wang Yuanyuan’a Galatasara'a hoş geldin der, sarı kırmızılı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini dileriz."