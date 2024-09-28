Galatasaray’a Devler Ligi’nde zorlu rakipler

Spor Servisi

Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde grup eşleşmeleri, İsviçre’de yapılan kura çekimiyle belirlendi. Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde 4. torbada yer alan Galatasaray Petrol Ofisi, bir Türkiye ekibinin ilk kez yer alacağı organizasyonda A Grubu’nda Fransa’dan Olimpik Lyon, Almanya’dan Wolfsburg ve İtalya’dan Roma ile rakip oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk turda Lüksemburg’un Raicing Union, ikinci turda da Çekya’nın Slavia Prag ekiplerini eleyip grup aşamasına kalarak Türk kadın futbolunda bir ilki gerçekleştirdi. Kura çekimi sonrası B Grubu; Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Twente (Hollanda), Celtic (İskoçya), C Grubu; Bayern Münih (Almanya), Arsenal (İngiltere), Juventus (İtalya), Valarenga (Norveç), D Grubu ise Barcelona (İspanya), Manchester City (İngiltere), St. Pölten (Avusturya) ve Hammarby (İsveç) ekiplerinden oluştu.

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ASLAN’IN KONUĞU KASIMPAŞA

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Süper Lig’de 6’da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.