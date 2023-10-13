Galatasaray’da 118. yıl kutlamaları yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü’nün 118. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşti.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 118. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir dizi kutlamalar düzenlendi. İlk olarak kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in, Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri ziyaret edildi ve oradan Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Daha sonra Galatasaray Lisesi’ne geçildi ve Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliklere Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Eğitim Vakıf Başkanı İnan Kıraç, yönetim kurulu ve kulüp üyeleriyle çeşitli branşlardaki sporcuların katıldı.





