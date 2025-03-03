Galatasaray’da, Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 5 Mart Çarşamba günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.