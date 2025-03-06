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Galatasaray’da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Ajans Haberleri
  • 06.03.2025 15:35
  • Giriş: 06.03.2025 15:35
  • Güncelleme: 06.03.2025 15:35
Kaynak: İHA
Galatasaray’da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5’e 1 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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