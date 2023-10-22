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Galatasaray’da Bayern Münih maçı hazırlıkları başladı

Ajans Haberleri
  • 22.10.2023 14:14
  • Giriş: 22.10.2023 14:14
  • Güncelleme: 22.10.2023 14:14
Kaynak: İHA
Galatasaray’da Bayern Münih maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. 

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Bayern Münih maçı hazırlıklarını tamamlayacak. 

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