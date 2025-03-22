Galatasaray’da Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen idman dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, 24 Mart Pazartesi günü saat 17.15’te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.